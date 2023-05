In un’intervista con Comicbook, Melissa McCarthy ha parlato della realizzazione delle scene ambientate sott’acqua in La Sirenetta, dal 24 maggio al cinema.

“Non ho mai visto nulla del genere e non riesco neanche immaginare a quanto sia stato tecnicamente impossibile” ha commentato l’attrice. “Quando lo guardi pensi: “Ecco, sono sott’acqua”. A un certo punto ho pensato: “Oddio, sembra che a Halle non dia proprio fastidio l’acqua negli occhi”, poi mi sono detta: “Ma no, scema! Che dici? C’eri anche tu“.

Ha poi aggiunto: “Ogni capello è digitale, tutto il movimento. Ognuno di noi aveva 7-8 persone incaricate di lavorare al movimento dei capelli… ci sono volute tante persone“.

Nel nuovo La Sirenetta, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreta Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

L’uscita è fissata al 24 maggio 2023. Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

Classifiche consigliate