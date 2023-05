Durante un’intervista con Comicbook, Melissa McCarthy ha parlato di La Sirenetta, dal 24 maggio nei cinema italiani, e della sua Ursula.

Parlando di come si sia preparata per il ruolo, l’attrice ha spiegato: “Mi sono preparata come faccio sempre, iniziando a dissezionare il personaggio. Ne ho già parlato in passato, ma mi piace pensare molto all’armatura delle persone, alla maschera che indossano e a ciò che nasconde. Ursula è un bel tipo, le piace farsi qualche bicchierino, ma cosa nasconde davvero?“.

Ha poi aggiunto: “È stata in isolamento, è una persona terribilmente sola. Non ha avuto la possibilità di farsi una famiglia, perché è stata rifiutata dalla sua. E credo che la sua salute mentale non sia a posto. Dopo la pandemia e il lockdown, mi sono detta: ‘Credo siamo tutti in grado di capire che non siamo fatti per essere creature solitarie, perché gli effetti sono evidenti”‘ E così all’improvviso mi sono focalizzata su tutto questo e Ursula è diventata reale per me“.

Nel nuovo La Sirenetta, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreta Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

L’uscita è fissata al 24 maggio 2023. Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

