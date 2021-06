Come vi annunciavamo poche ore fa , le riprese desono ripartite in Sardegna, e continuano ad arrivare foto dei paparazzi dal set.

Just Jared ha pubblicato una nuova infornata nella quale possiamo vedere, insieme a Jonah Hauer-King nei panni del Principe Eric, anche il personaggio interpretato dall’attrice inglese Noma Dumezweni (The Undoing – Le verità non dette). Non sappiamo di chi si tratti: in un primo momento si era parlato della possibilità che fosse la madre di Ariel, ma queste immagini mostrano che si tratta di un’umana che vive sulla terra ferma. Difficile si tratti della domestica Carlotta, l’idea invece è che sia la madre di Eric.

Trovate tutte le immagini su Just Jared.

Inoltre, sembra siano comparsi anche i pupazzi di Sebastian e Scuttle, che verranno poi rimpiazzati in CGI:

Halle Bailey sarà la protagonista di La Sirenetta assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, dovrebbe interpretare re Tritone.

La squadra produttiva che porterà il celebre personaggio Disney sul grande schermo è composta da nomi che hanno già collaborato in passato con il regista Rob Marshall, come la costumista Colleen Atwood (Chicago, Memorie di una Geisha) e lo scenografo John Myhre (Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare, Nine).

Scritto da David Magee e Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman), questo adattamento in live action comprenderà anche le musiche originali composte da Alan Menken per il film animato del 19.

Quanto attendete questo nuovo live action della Disney di La Sirenetta? Potete dire la vostra, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto!