Mena Massoud, l’attore di Aladdin, è finito nell’occhio del ciclone per un tweet riguardante La Sirenetta, il nuovo film Disney in arrivo in Italia il 24 maggio.

In risposta a una discussione sugli incassi del film, l’attore aveva pronosticato che il film con Halle Bailey non avrebbe sfondato il tetto del miliardo di dollari come il film di Guy Ritchie di cui è stato protagonista.

“Il nostro film era unico, perché il pubblico è tornato a vederlo più volte, ed è il solo motivo per cui siamo arrivati al miliardo” ha spiegato. “Scommetto che La Sirenetta non supererà il miliardo, ma senza dubbio avrà un sequel“.

L’attore è stato accusato di remare contro la pellicola ed è stato criticato da numerosi utenti, a tal punto che ha preferito disattivare completamente il suo profilo (su Instagram è ancora attivo, ma ha disattivato tutti i commenti) nonostante avesse spiegato che non aveva nulla

Nel nuovo La Sirenetta, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

L’uscita è fissata al 24 maggio 2023. Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

