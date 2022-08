La Sirenetta: il regista ha pianto quando ha sentito “Parte del tuo mondo” cantata da Halle Bailey

Variety ha dedicato la nuova copertina a Halle Bailey, la cantante e attrice scelta come protagonista di La sirenetta, il nuovo film Disney in arrivo nel 2023.

All’interno del lungo pezzo si parla di come il regista abbiamo puntato gli occhi su Bailey, innamorandosi della sua voce dopo un’esibizione con sua sorella ai Grammy del 2019 di “Where is the Love”. Dopo quel momento, il regista le chiese di fare un provino cantando “Parte del tuo mondo” tratto dal noto film d’animazione.

Finita la canzone, ero in lacrime, era così piena di sentimento e profonda. Era evidente sin da subito che riuscisse a comunicare la passione, il fuoco, l’anima, la gioia e il cuore di Ariel.

Tutta l’emozione dopo il primo provino tornò con ancora più energia dopo un’esibizione della reprise di “Parte del tuo mondo” per una scena divenuta iconica, con Ariel che canta circondata da onde:

Nel film Halle canta la canzone un’ottava sopra rispetto all’originale. Si tratta del momento del film più avvincente e da brivido in assoluto, e non solo per le sue doti canore, ma anche per tutta la passione e l’emozione che immette nel canto.

L’uscita è fissata al 23 maggio 2023.

Halle Bailey sarà la protagonista di La Sirenetta assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, dovrebbe interpretare re Tritone.

Quanto attendete questo nuovo live action della Disney di La Sirenetta? Potete dire la vostra, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto!