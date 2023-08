Sono molti i titoli in arrivo in home video a settembre targati Eagle Pictures: La Sirenetta, Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Beau ha paura, The Whale, Rapito.

Qua sotto potete leggere il comunicato con tutte le informazioni:

LE NOVITÀ HOME VIDEO DI SETTEMBRE 2023

IL RITORNO DI NANNI MORETTI CON “IL SOL DELL’AVVENIRE”, IL VINCITORE DI DUE OSCAR® “THE WHALE”, IL NUOVO CAPITOLO DELLA SAGA MARVEL “SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE”, IL LIVE ACTION “LA SIRENETTA”, L’HORROR D’AUTORE “RAPITO” E LA BLACK COMEDY “BEAU HA PAURA” IN HOME VIDEO CON EAGLE PICTURES

Grandi autori italiani, intramontabili live action, film Marvel e tanti Premi Oscar® tra le release Home Video di settembre targate Eagle Pictures. Dal 6 settembre arriva in “IL SOL DELL’AVVENIRE”, la nuova acclamata commedia dolceamara di Nanni Moretti che torna alla regia con una storia sul trascorrere del tempo e sull’evoluzione del cinema in tutte le sue forme, disponibile in versione DVD, Blu-ray e un’imperdibile Combo Special Edition (DVD+Blu-ray), con all’interno una card, un booklet e un poster del film. Tra ironia e nostalgia, Nanni Moretti ritorna al moralismo e al sarcasmo che fin dagli esordi hanno rappresentato la sua cifra stilistica, firmando una storia che è un omaggio al grande cinema italiano, in primis di Federico Fellini. Attraverso il suo alter ego Giovanni, Moretti riflette sulla difficoltà ad adattarsi al mondo che cambia troppo in fretta e riesce ad emozionare lo spettatore, facendolo ridere, piangere e ballare. Giovanni è un regista che gira un film ambientato nel 1956, scrive un film da Il nuotatore di Cheever e immagina un film con tante canzoni italiane.

Sempre dal 6 settembre in uscita l’emozionante “THE WHALE”, il nuovo lungometraggio del pluripremiato regista statunitense Darren Aronofsky, edito nei formati DVD, Blu-ray e un’esclusiva versione 4K Ultra HD Limited Edition con all’interno la sceneggiatura del film. Presentato alla 79a. edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, “THE WHALE” è stato accolto con oltre sei minuti di applausi ed è stato acclamato dalla critica internazionale, aggiudicandosi ben due Premi Oscar® tra cui Miglior Attore Protagonista a Brendan Fraser (star de “La Mummia”) per la sua straordinaria performance. Aronofsky sceglie l’eccesso per raccontare la storia di un solitario insegnante di letteratura affetto da una grave forma di obesità che tenta di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, con la quale ha perso i contatti, per un’ultima possibilità di redenzione.

Dal 14 settembre disponibili le esclusive edizioni Home Video di “SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE”, l’atteso sequel della saga del Marvel Cinematic Universe diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, che prosegue la storia di Miles Morales e di ben 240 personaggi all’azione all’interno di sei universi differenti. Il secondo capitolo della trilogia sarà edito nei formati DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD con all’interno una card da collezione; mentre le edizioni speciali Steelbook 4K+Blu-ray e Steelbook Combo (DVD+Blu-ray) saranno arricchite da 6 card esclusive. Dopo il trionfo del primo lungometraggio “Spider-Man – Un nuovo universo”, vincitore nel 2019 di molteplici premi, tra cui un Oscar® come Miglior film d’animazione, il secondo capitolo del franchise è entrato nella storia come il film animato più costoso che sia mai esistito. Una storia coinvolgente ed emozionante in cui ritroviamo il supereroe Miles Morales ormai teenager e studente al college: dopo essersi riunito con Gwen Stacy e tornato definitivamente a Brooklyn, l’amichevole Spider-Man di quartiere viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di Spider-Eroi incaricati di proteggere la sua stessa esistenza. Ma quando si trova a dover decidere come affrontare la nuova minaccia, Miles deve combattere contro gli altri Spider e ridefinire così il significato di eroe per poter salvare le persone più care.

Dal 20 settembre disponibile in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e una Steelbook da collezione sempre in 4K, il live action di uno dei classici Disney più amati di sempre, “LA SIRENETTA” di Rob Marshall (già apprezzato per il quarto capitolo della saga di “Pirati dei Caraibi”). Nel cast spiccano delle star d’eccezione tra cui il Premio Oscar® Javier Bardem nei panni di Re Tritone, il padre di Ariel, e l’eclettica Melissa McCarthy in quelli di Ursula, la malvagia Strega del mare. Il mondo in fondo al mar del live action si avvale non solo di un set a cielo aperto made in Italy – le incontaminate spiagge della Sardegna – ma anche della voce di Mahmood che, nella versione italiana, dà vita al divertente personaggio del granchio Sebastian con la sua interpretazione dell’iconico brano In fondo al mar. In questa rivisitazione realistica e visivamente mozzafiato del classico musical d’animazione Disney, una giovane e vivace sirena è determinata a seguire il suo cuore. Il patto con la malvagia Strega del mare le consente di sperimentare la vita sulla terra, mettendo però in serio pericolo la sua stessa vita.

Ancora dal 20 settembre arriva nei formati DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD “RAPITO”, il nuovo emozionante film di Marco Bellocchio, accolto con grande entusiasmo alla 76a. edizione del Festival di Cannes. Tratto da una storia vera – divenuta un caso internazionale – il film vanta una squadra di attori in stato di grazia, a partire da Paolo Pierobon, che interpreta il pontefice Pio IX nella Roma del 1858, sotto la cui custodia viene allevato il bambino ebreo Edgardo Mortara, strappato alla famiglia d’origine in quanto segretamente battezzato all’età di sei mesi. La legge papale è inappellabile: deve ricevere un’educazione cattolica. I genitori di Edgardo, sconvolti, fanno di tutto per riavere il figlio. Sostenuta dall’opinione pubblica e dalla comunità ebraica internazionale, la battaglia dei Mortara assume presto una dimensione politica, ma il Papa non accetta di restituire il bambino. Mentre Edgardo cresce nella fede cattolica, il potere temporale della Chiesa volge al tramonto e le truppe sabaude conquistano Roma. Un horror di possessione in cui il demone è la Chiesa cattolica.

Dal 27 settembre in uscita “BEAU HA PAURA”, la nuova odissea psicologica diretta dal regista visionario Ari Aster con protagonista il Premio Oscar® Joaquin Phoenix, che sarà edita in DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD. Una perturbante black comedy audace e adrenalinica che coniuga mistero e psicoanalisi. Il pavido Beau (Joaquin Phoenix), introverso e facile preda di ansie e ossessioni, si appresta a mettersi in viaggio per far visita a sua madre ma, alla vigilia della partenza, di fronte a lui esplode il caos. Incapace di giungere a destinazione, Beau percorre strade che non si trovano su alcuna mappa ed è costretto ad affrontare tutte le paure e le bugie di una vita. Dopo “Hereditary”, presentato al Sundance nel 2018, e “Midsommar”, inserito fra i 10 migliori film indipendenti del 2019, il pluripremiato autore di culto Ari Aster torna a stupire il pubblico con un’opera che intreccia mistero e humor nero in un viaggio visionario e immersivo.

