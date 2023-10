C’è stato un lasso di tempo in cui Sofia Coppola avrebbe dovuto dirigere per la Universal e la Working Title un adattamento di La sirenetta di Hans Christian Andersen

La regista di Lost in Translation e Bling Ring aveva acconsentito a dirigere l’adattamento a marzo 2016, ma poi l’anno successivo a causa delle solite “divergenze creative” aveva deciso di fare dietrofront.

Coppola ha raccontato a Rolling Stone in occasione del tour promozionale di Priscilla che, oltre al budget troppo elevato, c’è stato un punto di rottura ben preciso con lo studio:

Ero in sala riunioni e a un certo punto un tizio coinvolto nello sviluppo disse: “Cos’è che attirerà l’uomo di 35 anni?” e io non sapevo cosa dire. Non ero nel mio elemento, mi sentivo ingenua e in parte proprio come il personaggio nella storia, impegnata a fare una cosa che non era nella mia natura. Fu un parallelismo molto buffo.