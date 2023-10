Sofia Coppola è stata piuttosto vicina a dirigere l’ultimo adattamento della saga di Twilight diviso in due parti, Breaking Dawn, arrivati al cinema nel 2011 e nel 2012.

La regista ha raccontato a Rolling Stone in occasione del tour promozionale di Priscilla che la sua avventura con Twilight è durata molto poco:

Ci siamo visti a un incontro e non ha portato da nessuna parte. Trovavo tutta la storia dell’imprinting-lupo mannaro molto strana. E anche la bambina! Ma i primi Twilight sarebbero potuti essere realizzati in modo interessante. Ho sempre pensato che sarebbe stato divertente realizzare una storia d’amore di vampiri per adolescenti, ma l’ultimo capitolo era veramente troppo