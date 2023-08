Non tutti conoscono il legame che accomuna Jamie Dornan, Robert Pattinson, Andrew Garfield ed Eddie Redmayne. C’è stato un tempo, infatti, in cui i quattro aspiravano a diventare attori e, in momenti diversi, hanno finito per essere coinquilini.

In un’intervista con Wired, Jamie Dornan ha rivelato che c’è stato un tempo in cui era invidioso del successo di Robert Pattinson. Stiamo parlando del momento in cui Pattinson è stato scelto per il suo primo grande ruolo, quello di Edward Cullen in Twilight:

Conosco Rob da sempre. È davvero un buon amico e gli voglio bene. Penso che sia uno degli attori più impegnati ed eccitanti in circolazione. Probabilmente a un certo punto ero un po’ invidioso di lui. Eravamo tutti amici a quei tempi a Londra e Rob stava avendo successo e noi no. Penso sia il ragazzo più gentile del mondo.

A causa del successo di Pattinson il gruppo di amici aveva iniziato ad allontanarsi da lui.

Ci chiedevamo: “Ha ancora senso che esca con noi?” Perché noi non lavoravamo e lui lavorava tutto il tempo. Ha fatto Twilight e all’improvviso era in una stratosfera completamente diversa dalla nostra.

Alla fine tutti e quattro gli amici hanno costruito una brillante carriera e tutti, chi prima e chi dopo, hanno fatto parte di famosi franchise (50 sfumature, Spiderman, Animali fantastici).

