In una recente intervista con Vanity Fair, Alan Menken ha parlato dei testi delle canzoni di La Sirenetta, il nuovo film Disney in arrivo a maggio.

Il compositore ha spiegato che alcune canzoni sono state in parte modificate per assecondare la sensibilità moderna, perciò ad esempio “Baciala” conterrà dei passaggi per sottolineare il consenso di Ariel.

“Abbiamo cambiato alcuni testi di ‘Baciala’ perché la gente è diventata più sensibile all’idea che [il principe Eric] possa, in qualche modo, baciare Ariel con la forza” ha spiegato Menken, che per l’occasione ha collaborato con Lin-Manuel Miranda.

Problematico, in questo senso, dovrebbe essere il passaggio in cui Sebastian invita Eric a baciare Ariel per scoprire se il suo amore è ricambiato:

Possible she wants you too (Forse tu le piaci)

There is one way to ask her (Ma lei non sa come dirlo)

It don’t take a word (Ma non servono)

Not a single word (Le parole sai)

Go on and kiss the girl (Allora baciala)

Sono state apportate anche delle modifiche a “La canzone di Ursula” (Poor Unfortunate Soul), come spiegato da Menken: “Siamo intervenuti sulle parti di testo che potrebbero dare l’impressione che le ragazzine non debbano parlare quando non spetta loro, anche se Ursula sta chiaramente manipolando Ariel per costringerla a rinunciare alla sua voce“.

The men up there don’t like a lot of blabber (Agli uomini le chiacchere non vanno)

They think a girl who gossips is a bore! (Si annoiano a sentire “bla bla bla!”)

Yet on land it’s much prefered for ladies not to say a word (Sulla terra va così e le signore fanno in modo da evitare di parlare un po’ di più)

It’s she who holds her tongue who get’s a man (Si innamorano però di colei che sa tacer)

Nel nuovo La Sirenetta, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

L’uscita è fissata al 23 maggio 2023. Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

