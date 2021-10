Laha reso noto che, nel 2023, distribuirà nei cinema due nuovi film Marvel ancora senza titolo (Via IGN ). Ricordiamo che la major ha la facoltà d’impiegare, al cinema, Spider-Man e tutta una serie di personaggi collegati all’iconico Arrampicamuri, come ad esempio Morbius , in virtù degli accordi stipulati con la Marvel Entertainment prima dell’acquisto della Casa delle Idee da parte della Disney.

Ad oggi, l’unico film Sony Marvel del 2023 con una data – e un titolo – certi è Kraven il Cacciatore, in arrivo il 13 gennaio. Protagonista della pellicola sarà Aaron Taylor-Johnson.

A dirigere la pellicola sarà J.C. Chandor (Triple Frontier, Margin Call e A Most Violent Year) prodotta da Matt Tolmach, come annunciato tempo fa, su una sceneggiatura di Art Marcum & Matt Holloway e Richard Wenk.

Noto anche con il nome di Sergei Kravinoff, Kraven il Cacciatore è uno dei nemici più temibili dell’Uomo Ragno, nonché fratellastro di Camaleonte. Il personaggio ottiene i suoi poteri animaleschi grazie ad una pozione trovata in Africa durante uno dei suoi molteplici viaggi. La sua prima comparsa nei fumetti risale al 1964.

È il terzo ruolo da cinecomic per Aaron Taylor-Johnson: ha partecipato a Kick-Ass e Kick-Ass 2 della Lionsgate ed è stato Quicksilver in Avengers: Age of Ultron dei Marvel Studios.

Sony e Marvel Studios invece, che fra qualche settimana porteranno nelle sale Spider-Man: No Way Home (ECCO LA NOSTRA SCHEDA DEL CINECOMIC), sembrano destinate a collaborare in maniera sempre più stretta grazie all’arrivo del Multiverso nei film e nelle serie TV, un espediente narrativo che potrebbe portare a incroci sempre più frequenti fra i mondi sviluppati dai Marvel Studios e quelli prodotti dalla Sony. E se avete visto Venom: la furia di Carnage, sapete bene che quanto mostrato nella scena post-crediti è emblematica in tal senso (ECCO LA DESCRIZIONE DELLA SCENA).

