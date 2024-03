In un’intervista con Screen Rant per Damsel, film Netflix in uscita questo venerdì con protagonista Millie Bobby Brown, il regista Juan Carlos Fresnadillo ha aggiornato – per la prima volta dopo più di cinque anni – sul progetto live-action dedicato alla Spada nella roccia, ammettendo di non aver più saputo nulla del film:

E un progetto al quale ero legato anni fa, ma è stato tutto messo in pausa. Ad ora, se devo essere sincero, non penso verrà realizzato. È un progetto fantastico e narra una grande storia che ha sempre bisogno di essere raccontata… ma non penso che questo accadrà. Ma vedremo, teniamo le dita incrociate. Con questo tipo di film, non sai mai bene quello che può accadere. Spero che la Disney dia il via libera al progetto, prima o poi, ma per ora non ne ho saputo più niente, davvero. Peccato perché ora che ho girato Damsel sarei curioso di mettere in pratica quello che ho imparato lavorando a La spada nella roccia.

Vi ricordiamo che l’ultima notizia ufficiale sul live-action risale al 2018 e che dava come certa la partenza della produzione per il settembre di quello stesso anno a Belfast.

