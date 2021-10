LEGGI ANCHE – La vendetta di Halloween, Michael Dougherty torna a parlare del sequel

Con il periodo di Halloween alle porte è quasi inevitabile non sentir parlare di(Trick ‘r Treat), film horror del 2007 di, diventato con il passare del tempo un vero cult di questo periodo.

Un sequel del film non è mai stato realizzato, tuttavia molti di quelli coinvolti nel primo film hanno parlato della possibilità. Ora, parlando con Bloody Disgusting, Quinn Lord, star del primo film in cui vestiva i panni del piccolo Sam, ha rivelato che tornerebbe volentieri in un ipotetico sequel:

Beh, non posso dire di no a un sequel di Trick ‘r Treat. Ma non sono io che mi occupo della cosa. Devi porre la domanda a Michael Dougherty.

Dopo Krampus: Natale non è sempre Natale, Dougherty ha diretto Godzilla II – King of the Monsters ed è accreditato come sceneggiatore di Godzilla vs. Kong, al cinema nel 2020.

Dougherty avrebbe voluto dirigere Trick ‘r Treat come prossimo progetto, ma sembra che per il momento bisognerà attendere.

Qua sotto potete leggere parte della sinossi del film (da Wikipedia):

Il film presenta cinque storie parallele tra loro, le quali si intrecciano la notte di Halloween. Si racconta che nella notte di Halloween i non-morti e altre creature della notte vaghino sulla Terra senza meta. Laurie è una giovane donna vestita da Cappuccetto Rosso che la vigilia di Halloween partecipa ad una festa in maschera assieme alle amiche. Steven Wilkins è un preside che nasconde un’identità da serial killer e la notte di Halloween cercherà disperatamente, assieme a suo figlio, una zucca da intagliare.

