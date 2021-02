è sbarcata a Roma: l’attrice e popstar, che recentemente ha cantato all’inaugurazione della presidenza Biden, è arrivata nella Capitale per partecipare alle riprese, il film disull’omicidio di Maurizio Gucci che a quanto pare si intitolerebbe. Gaga interpreterà Patrizia Reggiani, giudicata come mandante dell’omicidio dell’ex marito.

Nelle ultime ore sono spuntate in rete molte immagini scattate dai paparazzi che raffigurano Lady Gaga scendere dalla macchina ed entrare in un hotel in centro: secondo quanto riporta Repubblica, però, la cantante potrebbe presto spostarsi in un appartamento. Il suo look, secondo il DailyMail, sarebbe proprio quello di Patrizia Reggiani: i capelli sono in effetti diventati castani quando qualche settimana fa era biondo platino.

Le riprese della pellicola, prodotta dalla MGM, non si limiteranno ovviamente alla Capitale: si svolgeranno anche a Milano, Firenze e il Lago di Como.

Lady Gaga spotted in Rome today pic.twitter.com/KHX1D2oXXh — ⚔️ GAGA DAILY ⚔️ (@gagadaily) February 24, 2021

Lady Gaga ha llegado a Roma, Italia para grabar la película “House Of Gucci”. Lady Gaga dará vida a Patrizia Reggiani, ex mujer de Maurizio Gucci. 🤎👜 pic.twitter.com/6gdmrchKhf — Lady Gaga México (@LGMEXICO_) February 25, 2021

Nel cast anche Robert De Niro, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, Adam Driver, Jack Huston e Reeve Carney.

Il regista lavorerà su uno script di Roberto Bentivegna basato sul libro di Sara Gay Forden intitolato The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed. Scott produrrà il film insieme alla moglie Giannina Scott con la loro Scott Free.

Il 31 gennaio 1997 Patrizia Reggiani veniva arrestata per l’omicidio dell’ex marito, e nel 1998 veniva condannata come mandante. Il processo divenne un caso mediatico, e la Reggiani venne soprannominata “Vedova Nera”. Nel 2000 il tribunale di Milano ridusse la sentenza iniziale da 29 a 26 anni. Quello stesso anno, la donna tentò il suicidio in carcere ma venne salvata. È poi uscita di prigione nel 2017 per buona condotta. La data d’uscita del film su Gucci è fissata al 24 novembre 2021.

