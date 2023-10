Legendary Entertainment ha acquistato i diritti di L’alchimista di Paulo Coelho. La casa di produzione ha intenzione di realizzare un film tratto dal libro unendo le forze con Palmstar. Tristar Picture si occuperà della distribuzione in tutto il mondo.

Ancora poche notizie si hanno sul progetto, ma sembra che a occuparsi della sceneggiatura sarà Jack Thorne, già autore di Enola Holmes e Wonder. Thorne ha lavorato anche a serie TV come His Dark Materials e in teatro è famoso negli ultimi anni per aver curato l’adattamento di Harry Potter e la maledizione dell’erede.

L’Alchimista, scritto da Coelho nel 1988 è diventato un clamoroso successo. Detiene infatti il record di opera più tradotta di un autore vivente. Racconta una storia di formazione, quella di un pastorello di nome Santiago, alla ricerca di un tesoro sognato. Il viaggio di Santiago sarà anche un viaggio nella sua anima, che lo porterà a salire tutti i gradini della scala sapienziale.

FONTE: Deadline

