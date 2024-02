Durante un’intervista con Screenrant, Lashana Lynch ha parlato del suo ritorno in The Marvels, e nello specifico nella scena dei titoli di coda in cui appare in compagnia di Bestia direttamente dal mondo degli X-Men.

L’attrice ha spiegato che le chiamate dei Marvel Studios sono sempre una sorpresa per lei:

L’ho scoperto prima di iniziare le riprese [che sarei tornata in The Marvels], non sapevo cosa sarebbe successo. In generale non so proprio nulla. Ogni singola apparizione del personaggio non è stata programmata sin da subito. Ho saputo di Captain Marvel, poi è arrivato Doctor Strange e poi mi hanno parlato di The Marvels. Non mi hanno neanche dato la sceneggiatura, quindi so praticamente quanto voi.

The Marvels, il cinecomic Marvel diretto da Nia DaCosta, è già disponibile per l’acquisto digitale (su piattaforme come Prime Video, Apple TV e Vudu) dal 16 gennaio, mentre sarà disponibile su supporto fisico 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD a partire dal 13 febbraio. Chi ha un abbonamento a Disney+ potrà ammirare la pellicola in streaming già dal prossimo 7 febbraio.

