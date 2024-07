Durante un’intervista con Screenrant per parlare del suo ultimo film, Murder Company, Williams Mosely ha parlato della possibilità di recitare nel nuovo adattamento Netflix di Le cronache di Narnia firmato da Greta Gerwig.

Nonostante il suo desiderio, l’attore crede che il suo tempo sia passato, esattamente come quello del suo personaggio, Peter:

La risposta secca è sì. Se me lo chiedessero, tornerei senza pensarci. Ma vi devo ricordare una battuta dei libri e dei film, credo che sia di Aslan. “Il vostro tempo qui è finito”. Quando ho girato quella scena per Il principe Caspian, è stato molto triste, ma ho capito all’epoca che quello che diceva Aslan a quei personaggi e quello che diceva la sceneggiatura per me, era che il mio tempo fosse finito. È così. Se dovessero propormi un ritorno sarebbe grandioso, ma non credo sia possibile.