LEGGI ANCHE – Ghostbusters: la recensione del film con Paul Rudd e Carrie Coon

sono impegnati nella promozione stampa di, il film di Jason Reitman in arrivo la prossima settimana nei cinema. Considerato che i due hanno anche a che fare con l’Universo Cinematografico della Marvel, il primo è, la seconda ha vestito i panni di Proxima Media Nox (Proxima Midnight), era prevedibile che, nel corso delle varie interviste, la questione cinecomic sarebbe saltata fuori.

Nell’intervista fatta con loro da parte di uno dei redattori di Comicbook si è toccato l’argomento Spider-Man: No Way Home, lungometraggio in arrivo a dicembre in cui assisteremo al ritorno in scena di svariati personaggi tanto dell’UCM quanto degli altri film dell’Uomo Ragno prodotti dalla Sony. Per non rischiare “il licenziamento” il redattore della testata citata ha dovuto necessariamente chiedere loro “Sarete anche voi nel nuovo Spider-Man?”. Domanda, questa, che come potete vedere dal Tweet qua sotto ha dato vita a un divertente siparietto:

In celebration of Paul Rudd being the Sexiest Man Alive, here’s me asking him & @carriecoon if they are ALSO going to appear in #SpidermanNoWayHome and getting the best possible answer (They’re both wonderful human beings & #GhostbustersAfterlife is amazing) @comicbook pic.twitter.com/tm2k9xtGND — Chris Killian (@chriskillian) November 10, 2021

Spider-Man: No Way Home sarà dal 16 dicembre al cinema in Italia.

Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa la sinossi ufficiale:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!