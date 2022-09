Le vie del cinema 2022, in sala 29 film tra Cannes, Locarno e Venezia: il programma

È stata presentata l’edizione 2022 di Le vie del cinema, la manifestazione dedicata ai grandi festival internazionali promossa da AGIS lombarda in collaborazione con Fondazione La Biennale di Venezia e le sale cinematografiche di Milano, in arrivo sugli schermi della città dal 22 al 30 settembre.

Nove giorni all’insegna del cinema d’autore con ospiti internazionali, approfondimenti con giornalisti e critici, quindici sale coinvolte e una selezione di ventinove film, in anteprima e in lingua originale sottotitolata, dalla 79. Mostra di Venezia, dal 75° Locarno Film Festival e dal 75° Festival di Cannes.

Tra i titoli in programma, il Leone d’Oro ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED di Laura Poitras, il Leone d’Argento – Gran premio della giuria e Leone del futuro – Premio Venezia opera prima Luigi de Laurentiis SAINT OMER di Alice Diop, il Premio speciale della giuria NO BEARS di Jafar Panahi e la Coppa Volpi miglior attrice a Cate Blanchett TÁR di Todd Field.

Da Locarno il Pardo d’Oro REGRA 34 di Julia Murat,da Cannes i Premi per il miglior attore e la miglior attrice LE BUONE STELLE – BROKER di Hirokazu Kore-Eda e HOLY SPIDER di Ali Abbasi.

Le cinecard da 6 e 12 ingressi (al costo di 36 e 48 euro) saranno disponibili in prevendita su lombardiaspettacolo.com dalle ore 12.00 di venerdì 16 settembre; i singoli biglietti (8,50 euro) si potranno acquistare, sempre su lombardiaspettacolo.com, dalle ore 12.00 di martedì 20.

LE VIE DEL CINEMA 2022: IL PROGRAMMA

Il programma è in via di ultimazione e verrà aggiornato

A inaugurare la rassegna, lunedì 19 settembre alle 18.00 presso la Sala Meili del Centro Svizzero di Milano in via Palestro 2, l’ormai storico appuntamento con Paolo Mereghetti e Bruno Fornara insieme a Daniela Persico. Un incontro sempre molto atteso e partecipato, ricco di aneddoti e spunti critici utili a districarsi tra le tante proposte della manifestazione.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria al numero 0267397836, da mercoledì 14 a venerdì 16 settembre, dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Per meglio organizzare il proprio percorso di visione gli spettatori potranno acquistare le cinecard da 6 e 12 ingressi (al costo di 36 e 48 euro), in prevendita su lombardiaspettacolo.com dalle ore 14.00 di venerdì 16 settembre, oppure i singoli biglietti (8,50 euro) disponibili sempre su lombardiaspettacolo.com dalle ore 14.00 di martedì 20.

le vie del cinema aderisce a Cinema in festa, l’iniziativa promossa da ANICA, ANEC, Fondazione David di Donatello, in collaborazione con il Ministero della Cultura che coinvolge oltre duemila schermi su tutto il territorio italiano permettendo al pubblico di accedere alle sale, dal 18 al 22 settembre, a soli 3,50 euro.

Per la sola giornata di giovedì 22 settembre, gli spettatori potranno sia utilizzare la cinecard online che acquistare i singoli biglietti a tariffa agevolata, online e alle casse dei cinema.

79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia

Freschi dei riconoscimenti assegnati dalla giuria presieduta da Julianne Moore, arrivano sugli schermi milanesi il Leone d’Oro ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED della documentarista statunitense Laura Poitras (già premio Oscar per Citizenfour), un ritratto della fotografa e attivista Nan Goldin, tra vita privata e carriera artistica fino alla lotta contro la famiglia Sackler e la controllata Purdue Pharma, responsabile della crisi degli oppioidi e di centinaia di migliaia di morti; il Leone d’Argento – Gran premio della giuria e Leone del futuro – Premio Venezia opera prima Luigi de Laurentiis SAINT OMER, esordio nella fiction della documentarista francese di origine senegalese Alice Diop, un dramma giudiziario che si fa analisi politica sulla condizione femminile e le tragiche conseguenze del colonialismo; il Premio speciale della giuria NO BEARS di Jafar Panahi, una riflessione sulla forza della superstizione e le dinamiche del potere, girato in clandestinità e completato prima dell’arresto del regista iraniano nel luglio scorso e TÁR di Todd Field (Coppa Volpi miglior attrice), protagonista Cate Blanchett nei panni della prima donna sul podio della Berliner Philarmoniker. Nel cast anche Noémie Merlant e Nina Hoss.

Sempre dalla competizione ufficiale arrivano ARGENTINA, 1985 di Santiago Mitre con Ricardo Darìn nel ruolo del procuratore Julio Strassera che nel 1985 mise sotto processo la giunta militare che insanguinò il paese negli anni più feroci della dittatura, LES ENFANTS DES AUTRES di Rebecca Zlotowski, riflessione toccante sul tema della maternità con Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni, MONICA del regista di Hannah (Coppa Volpi 2017 a Charlotte Rampling) Andrea Pallaoro e THE WHALE di Darren Aronofsky in cui il regista Leone d’Oro 2008 per The Wrestler racconta la storia drammatica di un insegnante affetto da una grave forma di obesità (Brendan Fraser) che cerca di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente (la giovane protagonista di Stranger Things Sadie Sink).

Passando alla selezione Fuori Concorso, sono cinque i film che si potranno vedere in anteprima a Milano: CALL OF GOD, opera postuma di Kim Ki-duk girata nel 2019 in Kirghizistan e portata a termine dagli amici e colleghi dopo la sua improvvisa scomparsa per covid, il thriller psicologico DON’T WORRY DARLING di Olivia Wilde con Florence Pugh e Harry Styles, il nuovo lavoro del regista filippino Lav Diaz (Leone d’Oro 2016 con The Woman Who Left), WHEN THE WAVES ARE GONE, noir di denuncia contro il degrado morale che corrode il paese fino alle più alte cariche dello Stato e SICCITÀ del livornese Paolo Virzì, dramma corale dai toni profetici sullo sfondo di una Roma in agonia dove da anni ha smesso di piovere.

Infine,da Fuori Concorso non Fiction, NUCLEAR il controverso documentario di Oliver Stone sui vantaggi sociali e ambientali del passaggio all’energia nucleare.

Ampio spazio è dedicato alla sezione collaterale Orizzonti con sei lungometraggi.

BREAD AND SALT (Premio speciale della giuria Orizzonti), opera prima del giovane cineasta polacco Damian Kocur, parte da una storia vera per affrontare tematiche delicate come le difficoltà di integrazione e i conflitti religiosi, INNOCENCE del regista israeliano Guy Davidi punta l’obiettivo sulla cultura militare del paese raccogliendo le storie di giovani e giovanissimi morti sotto la leva, LA SYNDACALISTE di Jean-Paul Salomé affida a Isabelle Huppert il ruolo di Maureen Kearney, delegata sindacale di una multinazionale energetica che nel 2012 denunciò le collusioni tra imprenditoria, finanza e apparati dello Stato alla base del sistema nucleare francese.

Ultime due proposte di Orizzonti, LJUKSEMBURG, LJUKSEMBURG di Antonio Lukich segue il viaggio di due fratelli, dai Balcani al Lussemburgo, alla riscoperta del padre che non hanno mai realmente conosciuto mentre PRINCESS, opera seconda del regista di Cuori puri Roberto De Paolis, racconta una storia di emarginazione e riscatto con la collaborazione di alcune ragazze nigeriane, vere vittime di tratta.

In ultimo, da Orizzonti Extra, Sébastien Marnier con L’ORIGINE DU MAL orchestra un mistery drama a tinte oscure su una bizzarra famiglia dai molti segreti. Nel cast Laure Calamy (Miglior attrice Orizzonti 2021 per A plein temps).

Chiudono il programma dedicato alla Mostra di Venezia tre lungometraggi delle Giornate degli Autori: BENTU di Salvatore Mereu, liberamente tratto da Il vento e altri racconti di Antonio Cossu, DIRTY, DIFFICULT, DANGEROUS (Premio Label Europa Cinemas) del regista, montatore e operatore franco-libanese Wissam Charaf, sulla storia d’amore clandestina tra un’immigrata etiope e un rifugiato siriano e, da Le notti veneziane, l’esordio di Valentina Burani LA TIMIDEZZA DELLE CHIOME, docu-film su due gemelli omozigoti di origine ebraica ripresi nel loro quotidiano tra insofferenza adolescenziale e disabilità.

75° Locarno Film Festival

Come per la passata edizione, anche quest’anno il focus sul Locarno Film Festival è realizzato in collaborazione con Filmidee e grazie al sostegno di Fondazione Cariplo per il progettoGrandi Speranze.

Una finestra di tre giorni sulla manifestazione elvetica con cinque film in anteprima, momenti di confronto con i protagonisti del festival e un evento speciale che porterà a Milano la magica atmosfera di Piazza Grande.

Si parte con il Pardo d’Oro REGRA 34, opera terza della regista brasiliana Julia Murat, sulla storia di una brillante studentessa di legge che decide di lottare al fianco delle donne vittime di abusi e il Premio della giuria GIGI LA LEGGE del filmmaker friulano Alessandro Comodin, una commedia documentaria sulla quotidianità di un vigile di provincia alle prese con un’inquietante serie di suicidi.

Si prosegue con due opere da Piazza Grande: il nuovo thriller della A24 MEDUSA DELUXE di Thomas Hardiman e SEMRET di Caterina Mona, un racconto al femminile sulla difficile integrazione della comunità eritrea in Svizzera.

Infine, da Cineasti del presente, ASTRAKAN, sorprendente opera prima del cineasta francese David Depesseville.

75° Festival di Cannes

Non può mancare la vetrina sul Festival di Cannes con i due film premiati per la migliore interpretazione maschile e femminile:

LE BUONE STELLE – BROKER del maestro del cinema giapponese Hirokazu Kore-Eda, già Palma d’Oro nel 2018 per Un affare di famiglia, alla prima collaborazione in lingua coreana con il protagonista di ParasiteSong Kang-ho (Premio miglior attore) e HOLY SPIDER, una riflessione di attualità sul fondamentalismo religioso e la condizione delle donne in Iran a opera del regista di Border – creature di confine Ali Abbasi (Premio miglior attrice a Zar Amir Ebrahimi).

Prosegue inoltre la collaborazione con la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti: quattro spot realizzati dagli studenti del 3° anno del corso di Arte e Tecnologia del cinema e dell’audiovisivo nell’ambito della campagna sociale di sensibilizzazione Facciamo la pace? verranno proiettati nelle sale durante la rassegna.

OSPITI

Lunedì 26 settembre ore 21.15 Colosseo

MONICA di Andrea Pallaoro

Ospite Andrea Pallaoro

Presentazione a cura di Giancarlo Zappoli

BENTU di Salvatore Mereu

Ospite Salvatore Mereu

Presentazione a cura di Sara Recordati

PRINCESS di Roberto De Paolis

Ospite Roberto De Paolis

Presentazione a cura di Giulio Sangiorgio

LA TIMIDEZZA DELLE CHIOME di Valentina Bertani

Ospiti Valentina Bertani e il cast

Presentazione a cura di Barbara Sorrentini

PRESENTAZIONI

Venerdì 23 settembre ore 22.00 Colosseo

THE WHALE di Darren Aronofsky

Presentazione a cura di LongTake

WHEN THE WAVES ARE GONE di Lav Diaz

Presentazione a cura di LongTake

NO BEARS di Jafar Panahi

Presentazione a cura di Alessandra Speciale

INNOCENCE di Guy Davidi

Presentazione a cura di Camillo De Marco

THE WHALE di Darren Aronofsky

Presentazione a cura di LongTake

THE WHALE di Darren Aronofsky

Presentazione a cura di LongTake

NUCLEAR di Oliver Stone

Presentazione a cura di Emiliano Dal Toso

ARGENTINA, 1985 di Santiago Mitre

Presentazione a cura di Mattia Carzaniga

MONICA di Andrea Pallaoro

Presentazione a cura di LongTake

REGRA 34 di Julia Murat

Ospite la produttrice Tatiana Leite

MEDUSA DELUXE di Thomas Hardiman

Ospite Giona A. Nazzaro, direttore artistico Locarno Film Festival

ASTRAKAN di David Depesseville

Ospite David Depesseville

GIGI LA LEGGE di Alessandro Comodin

Ospiti Alessandro Comodin e il produttore Paolo Benzi

SEMRET di Caterina Mona

Ospite Caterina Mona

EVENTO SPECIALE: LET’S MAKE SOMETHING

Ospite Michelangelo Frammartino che ha supervisionato il progetto

LE SALE

Sono quindici, tra mono e multisale, e dislocati su tutto il territorio cittadino i cinema coinvolti nella rassegna: Anteo Palazzo del Cinema, Arcobaleno Filmcenter, Ariosto spazioCinema, Cineteca Milano Arlecchino, Beltrade, Centrale Multisala, Cinema Teatro Martinitt, CityLife Anteo, Colosseo Multisala, Ducale Multisala, Eliseo Multisala, Mexico, Orfeo Multisala, Palestrina, Plinius Multisala.

INFORMAZIONI UTILI

BIGLIETTERIA

Cinecard e biglietti si potranno acquistare in prevendita e senza maggiorazione di prezzo solo su leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com

CINECARD

In vendita da venerdì 16 settembre ore 14.00

6 ingressi 36€ | 12 ingressi 48€ (fino a due biglietti per film)

BIGLIETTI

In vendita da martedì 20 settembre ore 14.00

Intero 8,5€