In una recente intervista per Harper’s Bazaar UK, Léa Seydoux ha rivelato di trovare l’ambiente hollywoodiano troppo duro per i suoi standard per quanto riguarda le donne sul grande schermo, un ambiente più tossico e meno piacevole di quello europeo.

L’attrice ha dato un quadro piuttosto avvilente del mondo del cinema americano e, pur dichiarandosi grata e soddisfatta dei ruoli avuti (da Mission Impossibile, a James Bond a Dune 2), non ha risparmiato critiche al modo decisamente venale di guardare al cinema – e al ruolo che le donne ricoprono in questa industria – oltreoceano:

Trovo che l’industria del cinema in America… sia veramente tosta per le donne. È dura anche solo permettersi di potere invecchiare. Non voglio vivere nella paura che il non risultare più desiderabile equivalga a perdere il mio contratto o il mio lavoro. Ma in America è così, è pura economia e quando diventa solo una questione di soldi… perdi la tua libertà. Non sono a mio agio a lavorare avendo una serie di elenchi puntati e requisiti da rispettare. Essere una donna sul grande schermo è più facile in Europa.

Cosa ne pensate delle parole di Léa Seydoux? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate