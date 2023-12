Lee Sun-kyun è stato trovato morto oggi dopo essere scomparso a Seoul, in Corea del Sud. L’attore, noto per aver interpretato il facoltoso architetto che con la sua famiglia vive nella lussuosa casa al centro del film Parasite, aveva 48 anni. Vinse numerosi premi per la sua interpretazione, tra cui lo Screen Actors Guild Award per il miglior cast d’insieme. Nella sua lunga filmografia compare anche la serie tv sudcoreana Dr. Brain, per la quale ottenne una nomination a un International Emmy Award.

Le autorità Sudcoreane si sono messe alla ricerca di Lee Sun-kyun quando la sua famiglia ne ha denunciato la scomparsa, dopo aver ritrovato una lettera in cui annunciava il suo imminente suicidio. Il suo cadavere è stato ritrovato in un autoveicolo in un parco di Seoul.

L’attore era stato recentemente arrestato ed era finito sotto inchiesta, accusato di far uso di droghe, e per questo motivo aveva perso il suo ruolo in No Way Out, le cui riprese erano appena iniziate. La sua risposta alle accuse è stata che era stato istigato con l’inganno. Nel corso del weekend aveva subito un interrogatorio di 19 ore.

Fonte: Deadline

