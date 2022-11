La Legendary Entertainment chiude un accordo con la Sony dopo i ponti tagliati con la Warner Bros.

La Legendary Entertainment, casa di produzione dietro Dune e Godzilla Vs Kong, ha ufficialmente tagliato i ponti con la Warner Bros. Pictures siglando un accordo pluriennale con la Sony Pictures.

Stando ai termini del nuovo accordo, la Sony promuoverà e distribuirà i prossimi film prodotti dalla Legendary ad eccezione di Dune: Parte 2 e del Godzilla and Kong già in sviluppo, che saranno sempre gestiti dalla Warner Bros..

Con un comunicato stampa, la Sony Pictures e la Legendary hanno sottolineato che le due compagnie sono allineate nel loro “impegno nei confronti della distribuzione cinematografica” e nel “valore a lungo termine delle finestre cinematografiche“.

La Legendary e la Warner hanno un nutrito storico di collaborazioni visto che per anni hanno dato vita a popolari pellicole come quelle della trilogia di Batman di Christopher Nolan o di Una notte da Leoni. Poi, nel 2014, la major aveva stretto le forze con la Universal con risultati meno d’impatto rispetto a quelli avuti con la Warner, dalla quale era poi tornata nel 2019 in occasione dell’uscita di Detective Pikachu.

Il rapporto fra le due aziende si era però incrinato durante la pandemia, sotto la gestione di Jason Kilar, dopo che la Warner aveva deciso di portare le sue pellicole in contemporanea al cinema e in streaming su HBO Max negli Stati Uniti come risposta alla crisi della sala, Dune e Godzilla Vs Kong compresi. La mossa non era stata comunicata alla Legendary, che aveva coperto il 75% del budget dei due kolossal e aveva quasi portato le due compagnie in tribunale.

L’accordo con la Sony prevede che Legendary East promuova e distribuisca i film in Cina, mentre la Sony Pictures si farà carico dell’home entertainment e della distribuzione televisiva dei titoli. La Legendary, inoltre, si riserva l’opzione di produrre e distribuire progetti per piattaforme streaming come Enola Holmes.