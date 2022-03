Le proteste di un paio di settimane fa riguardo alla gestione da parte della Disney della promulgazione della legge soprannominata “Don’t Say Gay” in Florida (cui stanno facendo seguito simili legislazioni in vari altri stati americani) hanno avuto uno strascico importante. Ieri, infatti, gli impiegati di tutte le divisioni della Walt Disney Company hanno partecipato a una manifestazione (in presenza e online) per protestare e far sentire la propria voce

Variety ha partecipato a un junket virtuale di Moon Knight, la nuova serie dei Marvel Studios in arrivo la settimana prossima su Disney+, e ha chiesto un’opinione sulla vicenda ai due protagonisti Oscar Isaac ed Ethan Hawke.

Il primo ha risposto “Penso che il mio commento sia: gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gayyyyyy!”, canticchiando durante il junket. Hawke è entrato più nello specifico, pur sottolineando di non essere particolarmente ferrato sulla vicenda:

È una legge assolutamente ridicola. È una follia. È veramente una follia. E spero che la Disney, come azienda, si esprima nella maniera più energica possibile contro di essa. È sconvolgente anche il solo fatto che esista una cosa simile nel nostro paese. Il mio lavoro è dedicato alla creazione di empatia. Sento il potere che hanno le storie che ci raccontiamo l’un l’altro. Se dici la verità sull’esperienza umana, generi empatia. Più gettiamo luce su argomenti e realtà, meno luoghi oscuri ci saranno, e quindi meno cose di cui avere paura. Più comprendiamo le esperienze gli uni degli altri, più umanità troviamo in esse, meglio ci sentiremo. Quindi questo è il mio lavoro, ed è questo ciò in cui credo.

Numerosi altri impiegati o artisti che hanno lavorato con la Disney si sono espressi sui social ieri a sostegno della comunità LGBTQ+. Tra essi, anche Kerry Washington e Mark Ruffalo: