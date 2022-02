LEGGI ANCHE – Spider-Man: Tom Holland e Jacob Batalon sulla difficoltà nel costruire la Morte Nera LEGO in Homecoming

Sta per arrivare in commercio un nuovo set LEGO collegato al Marvel Cinematic Universe, quello dedicato al, l’iconico martello di Thor, il supereroe interpretato da Chris Hemsworth nella popolare saga dei Marvel Studios.

Il Mjolnir è uno degli oggetti più noti e iconici del Marvel Cinematic Universe e, proprio come lo scudo di Captain America, è direttamente collegabile a uno dei personaggi più noti della saga. In Thor: Ragnarok, il martello veniva distrutto da Hela (Cate Blanchett), ma, in Avengers: Endgame, Thor riusciva a recuperarne una versione passata mentre era alla ricerca delle Gemme dell’Infinito insieme agli altri Avengers. Versione che poi viene restituita proprio da Cap alla sua timeline di appartenenza al termine del kolossal diretto dai fratelli Russo.

I primo dettagli sul LEGO Mjolnir arrivano dal sito ufficiale americano della LEGO. Il set sarà composto da 979 pezzi e avrà un costo di 99,99$ (che presumibilmente verranno tradotti in 99,99€) e, come potete constatare dalle foto qua sotto, sarà sostanzialmente a grandezza naturale.

I tre film di Thor sono ovviamente disponibili in streaming su Disney+. Il prossimo appuntamento con la franchise sarà con Thor: Love and Thunder che, come Ragnarok, sarà diretto da Taika Waititi. L’uscita del quarto film è prevista per il 6 luglio 2022.

