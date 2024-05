Dopo l’enigmatico teaser di qualche giorno fa diffuso via Instagram, Lego ha svelato ufficialmente il nuovo set ispirato al Signore degli Anelli che riproduce Barad-dûr, la Torre Oscura dove risiede Sauron in quel di Mordor.

Questa proposta, acquistabile a partire dal 4 giugno, arriva a un anno abbondante di distanza dalla commercializzazione del set dedicato a Gran Burrone svelato a febbraio del 2023.

Lego Barad-dûr: tutto quello che c’è da sapere

Esplora la Terra di Mezzo con il modello Il Signore degli Anelli: Barad-dûr™ LEGO® Icons. Questo incredibile set ispirato alla cinematografia è ricco di caratteristiche che i fan adoreranno e raffigura la minacciosa fortezza con la sua torre e l’Occhio di Sauron che svetta sulla Terra di Mezzo. Il set include anche 10 minifigure, tra cui Sauron, la Bocca di Sauron, Gothmog, un Orco, Frodo, Sam e Gollum.

L’interno del 1° piano include il nascondiglio di Gollum, una fucina di armi e una prigione con la gabbia dell’Orco sollevabile. Sopra la sala da pranzo al 2° piano troverai una stanza con un trono che si apre per rivelare una mappa nascosta della Terra di Mezzo. Il 4° piano ospita lo studio della Bocca di Sauron, mentre il 5° piano ospita una biblioteca nella torre con una scala girevole. Il cancello nero è automatizzato e l’Occhio di Sauron si illumina per un display terrificante.

Scopri la stimolante gamma di set di costruzione creativi LEGO per gli adulti. L’app LEGO Builder contiene una versione digitale delle istruzioni per la costruzione incluse in questo set.

Modello Il Signore degli Anelli LEGO® Icons: Barad-dûr™: realizza una replica meticolosamente dettagliata della minacciosa fortezza, con la sua alta torre e il minaccioso Occhio di Sauron che svetta sulla Terra di Mezzo

Cosa c’è nella scatola: questo set di costruzione creativo contiene una replica de Il Signore degli Anelli: Barad-dûr™ e 10 minifigure, tra cui Sauron, la Bocca di Sauron, un Orco, Frodo, Sam e Gollum e Gothmog

Caratteristiche e funzioni: il cancello nero è automatizzato, l’Occhio di Sauron si illumina e la struttura modulare a 4 sezioni presenta stanze dettagliate, tra cui una fucina di armi, una sala del trono e una prigione

Ricco di accessori a tema cinematografico: contiene diversi accessori, tra cui armature e gli elmi della Bocca di Sauron e di Sauron™, oltre all’anello, la luce di Elendil e la mazza di Sauron

Regalo per gli amanti del cinema: regalati o regala questo set cinematografico LEGO® Icons ai fan adulti della trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli

Include istruzioni stampate e per la costruzione digitale: l’app LEGO® Builder contiene una versione digitale delle istruzioni di montaggio stampate incluse in questo set da costruzione LEGO Icons

Kit di costruzione LEGO® per adulti: questo progetto LEGO Icons fa parte della stimolante gamma di set di costruzione creativi LEGO specificamente progettati per gli adulti

Dimensioni: la fortezza in questo set da costruzione di 5.471 pezzi misura 83 cm di altezza, 45 cm di larghezza e 30 cm di profondità

Il video ufficiale

Le foto ufficiali

Vi ricordiamo che La Warner Bros ha annunciato che insieme a Peter Jackson, che ha diretto la trilogia originale, Fran Walsh e Philippa Boyens produrrà due nuovi film del franchise e il team della storica sarà coinvolto in ogni fase dello sviluppo dei progetti.

Il primo lungometraggio inedito si intitolerà Lord of the Rings: The Hunt for Gollum e sarà diretto da Andy Serkis, coinvolto anche come protagonista riprendendo il ruolo avuto nella trilogia originale (ECCO I DETTAGLI).

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

