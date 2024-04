Quasi un anno fa, Natalie Portman aveva potuto parlare della sua complicata relazione con Léon, il cult diretto da Luc Besson uscito nel 1994 quando l’attrice co-protagonista insieme a Jean Reno aveva appena 13 anni.

Queste le parole che erano state dette dalla star:

In una intervista di qualche giorno fa con The Playlist, Luc Besson ha potuto commentare quello che nel 2023 Natalie Portman ha detto su Léon difendendo il suo film che, chiaramente, è un prodotto degli anni in cui è stato concepito e della persona che Besson era in quel periodo:

Oggi sei la stessa persona che eri a 19 anni o a 25? Avevo 17 anni quando ho fatto il mio primo cortometraggio. I miei genitori divorziarono e mi mandarono in un collegio; non avevo alcuna educazione. Abitavo a 60 chilometri da Parigi. Non sapevo nulla della vita né sull’amore. Non sapevo niente di niente. Ero solo innamorato del cinema. Poi impari, viaggi in paesi diversi, cominci a parlare inglese e incontri persone fantastiche. Sei in grado di perdere e innamorarti, poi ti si spezza il cuore, e poi ti innamori di nuovo, e hai un figlio e una vita normale. Segui sempre le maniere di una società così com’è in un momento. Poi possiamo sempre criticare. Per me però è molto difficile guardare indietro a 30, 40, 50 anni fa. Qual è il punto di fare una cosa come questa? Non capisco. Le cose cambiano, molte cose cambiano in meglio. Alcune in peggio. Ed è la società a dettare questi cambiamenti, alla fine. E dobbiamo adattarci. Oggi, a 65 anni, non sono di sicuro lo stesso che ero tempo fa. Ho cinque figli, e io sono stato lasciato da solo da zero a praticamente 14 anni.