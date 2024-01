Settimana di grandi annunci per la Warner Bros.: dopo il ritorno di Tom Cruise, oggi arriva la notizia che Paul Thomas Anderson dirigerà un nuovo film con un grande cast corale capitanato da Leonardo DiCaprio e Sean Penn per lo studio.

Anderson diresse Boogie Nights quando Michael De Luca era capo della produzione dalla New Line Cinema. Quando De Luca e Pam Abdy erano a capo della MGM, produssero Licorice Pizza, che però fu un insuccesso commerciale. Ora i due sono a capo della divisione cinema della Warner Bros.

Non ci sono ancora dettagli su questo nuovo progetto, se non che verosimilmente sarà il più costoso della carriera del regista (un centinaio di milioni). Le riprese inizieranno questo mese in California, dove Anderson ha girato quasi tutti i suoi film. L’ambientazione sarà contemporanea.

Curiosamente, DiCaprio e Penn furono entrambi in lizza per partecipare a Boogie Nights. I due si uniranno a Regina Hall, altra attrice confermata nel cast di questo nuovo film.

Fonte: Deadline

Classifiche consigliate