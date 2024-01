Colpaccio per Michael De Luca e Pam Abdy: i due capi della divisione cinema di Warner Bros. Discovery hanno infatti siglato un nuovo accordo di produzione con Tom Cruise, il quale svilupperà e produrrà film per il cinema per il gruppo. I progetti saranno un mix tra produzioni originali e franchise, e vedranno Cruise come protagonista.

Una vera e propria “partnership strategica”: Cruise e la sua casa di produzione avranno un ufficio a Burbank, nei Warner Bros. Studios, per gli anni a venire. Ma non si tratterà di un’esclusiva nel del classico accordo di prelazione: l’attore continuerà infatti a partecipare a progetti firmati Universal (il film nello spazio diretto da Doug Liman) e Paramount Pictures (dove alberga il franchise di Mission: Impossible e potrebbe avere un futuro anche Top Gun).

La Warner Bros. diede il via alla carriera di Cruise grazie a Ricky Business, e nei decenni ha prodotto film come Intervista col Vampiro, Eyes Wide Shut, Magnolia, e più recentemente Edge of Tomorrow, che potrebbe proprio essere il tipo di sequel che David Zaslav e il suo team vogliono mettere in cantiere.

“Ho grande rispetto e ammirazione per David, Pam, Mike, e l’intero team di Warner Bros. Discovery e il loro impegno verso i film, i fan del cinema e l’esperienza cinematografica,” ha commentato ufficialmente l’attore. “Non vedo l’ora di fare grandi film insieme!”

Excited to share this news. I look forward to making great movies together! https://t.co/RYldbryhOw — Tom Cruise (@TomCruise) January 9, 2024

“Siamo felicissimi di lavorare con Tom, una leggenda assoluta nell’industria cinematografica,” hanno aggiunto De Luca e Abdy. “La nostra visione, fin dal primo giorno, è stata quella di ricostruire l’iconico studio cinematografico portandolo nuovamente alle vette dei suoi giorni di gloria e, in effetti, la prima volta che ci siamo messi a parlare con David Zaslav della possibilità di unirci al team di Warner Bros. Discovery ci ha detto: ‘Abbiamo la missione di riportare la Warner Bros. ai fasti di una volta: abbiamo le migliori risorse, proprietà intellettuali e talenti del settore – e dobbiamo riportare Tom Cruise alla Warner Bros.!’ Oggi tutto questo diventa realtà, e siamo a un passo dal raggiungere le nostre ambizioni. Non potremmo essere più felici di accogliere Tom alla Warner, e non vediamo l’ora di portare il suo genio in vita sullo schermo nei prossimi anni”.

Fonte: WBD

