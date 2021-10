LEGGI ANCHE – L’esorcista, Linda Blair conferma di non essere coinvolta nei nuovi film

è impegnato nella promozione di, secondo capitolo della nuova Trilogia di Halloween, ma, come noto da qualche mese, è anche al lavoro sul rilancio di un altro noto franchise horror, quello de L’Esorcista.

La Universal investirà la bellezza di 400 milioni di dollari per una nuova trilogia dedicata a L’Esorcista, nella quale Ellen Burstyn tornerà nei panni di Chris MacNeil, ruolo che nel 1973 le valse la seconda delle sue sei nomination all’Oscar (ne vinse uno nel 1975 per Alice non abita più qui). David Gordon Green si occuperà della regia che verrà appunto prodotta dalla Blumhouse, per la quale sta lavorando per i poc’anzi citati Halloween. L’accordo ricorda molto quello siglato recentemente da Netflix per produrre i due sequel di Knives Out, per i quali ha pagato ben 450 milioni di dollari. In questo caso, la Universal intende sviluppare un progetto che parta dal cinema ma potenzialmente arrivi sulla piattaforma streaming proprietaria Peacock. Il primo film arriverà in sala il 13 ottobre 2023, mentre non ci sono delle date per i sequel, che appunto potrebbero arrivare direttamente in streaming.

In una nuova intervista, Jason Blum ha spiegato quelle che sono le sue idee circa questo nuovo progetto:

Quello che spero di fare con L’Esorcista è di fare la stessa cosa che abbiamo fatto con Halloween. Con Halloween c’era stato il primo film che era grandioso, il secondo era OK e quelli che sono arrivati dopo erano un po’ mediocri. Poi siamo arrivati noi e, per certi versi, l’abbiamo un po’ rinvigorita, la gente ha gradito e speriamo di fare qualcosa di simile con L’Esorcista. Tutti pensavano che saremmo caduti sbattendo la faccia al suolo, ma abbiamo lo stesso team al lavoro, David Gordon Green e Danny McBride. Credo che riusciremo a reinventare L’Esorcista in una maniera che sia fresca, nuova, diversa, ma, è chiaro, anche correlato al primo. E molto, molto, molto spaventoso.

