Letitia Wright commenta per la prima volta la controversia sui vaccini: “Ho chiesto scusa e ho voltato pagina”

Nell’autunno del 2020 Letitia Wright aveva causato alcuni problemi d’immagine per Black Panther 2 per via di alcune esternazioni in materia di campagna vaccinale contro il COVID.

L’attrice dopo alcune polemiche abbandonò Twitter e poi tornò online con delle scuse. In una recente intervista con il Guardian l’attrice è stata invitata ad affrontare la questione, ma non si è sbilanciata molto. Vi riportiamo un estratto dall’articolo a seguire:

Hai avuto paura di essere “cancellata”? “È una cosa che ho vissuto due anni fa e ho voltato pagina in modo sano. In modo altrettanto sano ho chiesto scusa e ho rimosso il mio profilo Twitter. Ho chiesto scusa per qualunque ferita avessi causato“. La gente tende a vedere la condivisione sui social come approvazione, dico, ma si può dire che non corrispondeva ai tuoi valori [quel video]? “È esattamente perché mi sono scusata, ho detto che quella non ero io e ho chiesto scusa“. Temevi che i tuoi fan pensassero che fossi transfobica, omofoba e antivaccinista? “Sono cose che non mi rappresentano, ho chiesto scusa e ho voltato pagina“. Ti sei vaccinata? “Ho chiesto scusa e ho voltato pagina” ripete. “Prossima domanda, grazie“.

