Liev Schreiber, regista e attore candidato 5 volte ai Golden Globe per la serie tv Ray Donovan, riflette sulla fama a Hollywood.

In un’intervista per Haute Living Schreiber racconta cosa ha capito del successo dopo decenni nel settore dell’intrattenimento:

Lavoro per guadagnare, come si suol dire, e mi piace fare soldi. Ho una famiglia in crescita. Più invecchio, più penso che voglio che il mio lavoro abbia un significato. Naturalmente, non sempre succede – anzi, raramente accade – ma è bello quando succede, quando uno dei tuoi lavori significa qualcosa per le persone. È gratificante, come se il lavoro facesse ciò che doveva fare fin dall’inizio, cioè connetterti con le persone.