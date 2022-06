Durante la promozione di Lightyear – La vera storia di Buzz, ora nei cinema, Chris Evans è stato invitato a discutere delle differenze tra Buzz e Captain America. L’attore ha spiegato che le somiglianze si fermano alla base, visto che sono entrambi capitani e leader, ma poi hanno avuto un percorso diverso.

Steve Rogers ha avuto “origini umili” e ha impiegato molto tempo per diventare un leader, mentre Buzz era “destinato a diventare una guida” visto che “è sempre ciò che ha voluto”.

Ecco la sua risposta:

Parlando poi di segretezza, sempre in riferimento a ciò che succede con la Marvel, Evans ha spiegato di aver ricevuto la storia completa:

Mi hanno dato tutto, ma sono cambiate molte cose nel frattempo. Voglio dire, non voglio dire troppo perché non intendo svelare come si fanno le salsicce, ma lo script originale era molto diverso dal prodotto finale.