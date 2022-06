Perché la voce di Chris Evans ha sostituito quella di Tim Allen in Lightyear – La vera storia di Buzz?

Come raccontato a THR dalla produttrice Galyn Susman, la scelta è stata necessaria per evitare confusione:

Tim è la personificazione del giocattolo di Buzz, ma questo non è il mondo dei giocattoli, perciò non avrebbe avuto senso. Avrebbe causato più confusione per il pubblico piuttosto che aiutarlo a capire la storia che stiamo cercando di raccontare.