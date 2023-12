In occasione di un’intervista per il podcast Happy Sad Confused, Edgar Wright ha aggiornato sul nuovo adattamento cinematografico di L’uomo in fuga, romanzo del 1982 scritto da Stephen King e già portato sul grande schermo con L’implacabile, film del 1987 con Arnold Schwarzenegger diretto da Paul Michael Glaser.

Il regista ha parlato del suo obiettivo con il nuovo film:

Credo che al giorno d’oggi i remake siano interessanti quando si ha qualcosa di nuovo da dire o se hai una visione diversa. Perciò il problema è che di recente i remake sono delle copie dei film originali e non mi coinvolgono particolarmente perché sembrano la versione karaoke degli originali. Ovviamente negli anni ’70 e ’80 c’erano film che aggiungevano qualcosa, come Terrore dallo spazio profondo di Philip Kauffman, La cosa di John Carpenter o La mosca di David Cronenberg. Bisogna prendere qualcosa e farci qualcosa di interessante.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ ditecelo nei commenti!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate