Giusto un mesetto fa, abbiamo riportato le dichiarazioni del produttore Simon Kinberg che spiegava come lui ed Edgar Wright fossero attivamente al lavoro su un nuovo adattamento cinematografico de L’uomo in fuga, romanzo del 1982 scritto da Stephen King sotto il suo ben noto pseudonimo di Richard Bachman. L’opera, lo ricordiamo, è stata già portata sul grande schermo con L’implacabile, film del 1987 con Arnold Schwarzenegger diretto da Paul Michael Glaser (noto per essere stato l’interprete di David Starsky nella serie poliziesca Starsky & Hutch).

Ora tocca a Edgar Wright che, ospite dell’Happy, Sad, Confused podcast, ha spiegato perché desidera davvero tanto adattare per il cinema L’uomo in fuga con un film più fedele al romanzo rispetto a quanto fatto da Glaser con L’implacabile.

Per quanto riguarda le cose a cui sto lavorando c’è ad esempio L’implacabile che è attualmente in fase di sviluppo attivo. Perché mi interessa? Sai, il film mi piace, ma amo di più il libro, e non hanno davvero adattato il libro con la pellicola del 1987. Anche da adolescente, quando ho visto il film con Schwarzenegger, ho pensato: “Oh, ma è tutto diverso dal libro! Non ha nulla a che fare col romanzo!”. Quindi anche oggi sono convinto che nessuno l’abbia davvero adattato. Quando è sorta l’opportunità di lavorarci ci ho riflettuto e poi Simon Kinberg mi ha chiesto: “Saresti interessato a un film tratto da L’uomo in fuga?”. E allora gli ho risposto: “Sai cosa? Ho spesso pensato che quel libro stia chiedendo a gran voce di essere adattato”. Ora, ciò non significa che sia facile! [Ride] Ma è qualcosa su cui stiamo lavorando, sì. Posso dirtelo tranquillamente.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ ditecelo nei commenti!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Happy, Sad, Confused Podcast via YouTube

Classifiche consigliate