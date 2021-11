C’è un cameo diindi cui nessuno sapeva nulla.

A svelarlo il regista Lin-Manuel Miranda: nel suo film, da poco uscito su Netflix, il leggendario compositore e paroliere viene interpretato da Bradley Whitford. Quando Jon (Andrew Garfield) è demoralizzato dall’assenza di interesse e di successo del suo musical, riceve un messaggio sulla segreteria telefonica proprio da Sondheim, che gli fa i complimenti per lo spettacolo e lo incoraggia a continuare a scrivere, passando subito al prossimo progetto, come è giusto che faccia un grande artista. La cosa lo galvanizza in un momento di profondo sconforto, dandogli l’ispirazione per iniziare a scrivere.

Lin-Manuel Miranda ha svelato che nel film, la voce di Sondheim è una registrazione della voce del compositore:

Ero in contatto con lui durante la lavorazione del film. Gli ho mostrato il dialogo di Steve. Quando poi gli ho mostrato la versione definitiva del film, mi ha detto: “Mi hai trattato con gentilezza, in maniera regale, e te ne sono grato”. Poi mi ha scritto: “L’ultimo messaggio in segreteria per Jon… Il linguaggio è un po’ trito. Non sembra una cosa che direi veramente. Posso riscriverlo?” E io: “Beh, una nota da Stephen Sondheim – come non accettarlo!?”

Il problema è che Bradley Whitford, a quel punto, aveva già finito di lavorare al film e non poteva ri-registrare il passaggio. Sondheim quindi si è offerto di realizzare la scena, e nel film sentiamo la sua voce:

Mi fa venire da piangere anche solo pensarci. È stato un grandissimo mentore per Jon e per generazioni di musicisti. Ma sì, lui ha riscritto quel messaggio e poi lo ha registrato, mandandomelo.

L’adattamento dello spettacolo è opera di Steven Levenson, autore di Dear Evan Hansen. Ambientato nel 1990, Tick, Tick… Boom! segue le vicende di Jon, un cameriere aspirante compositore che spera di portare a Broadway il suo progetto teatrale, intitolato Superbia. Ma la sua fidanzata gli fa pressioni per rinunciare, mentre il suo compagno di stanza accetta un lavoro ben pagato come pubblicitario e si prepara a traslocare. Jon inizia quindi a chiedersi se vale la pena inseguire i propri sogni.

Del cast fanno parte, oltre a Andrew Garfield, anche Alexandra Shipp, Robin de Jesus e Vanessa Hudgens.

Fonte: EW