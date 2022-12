Di Mean Girls, il celebre film di Mark Waters arrivato al cinema nel 2004, è in sviluppo un film musical affidato a Arturo Perez Jr. e Samantha Jayne e che verrà realizzato per Paramount Players sulla base del musical di Broadway di grande successo.

Sul progetto non abbiamo molti aggiornamenti a parte il fatto che è stato scritto da Tina Fey, che figurerà anche produttrice.

In occasione di una chiacchierata per Interview Magazine , due dei volti protagonisti del film – Lindsay Lohan e Amanda Seyfried – hanno parlato della possibilità di tornare a vestire i panni dei loro personaggi.

“Morirei all’idea di andare a Broadway per una sola settimana con tutte noi che interpretiamo i nostri ruoli di Mean Girls” ha commentato Amanda Seyfried. “Sì, sarebbe bello!” ha ribattuto Lindsay Lohan prima che la collega aggiungesse: “Perché non si farà mai un Mean Girls 2, giusto?“.

Lohan ha spiegato di aver sentito dei “sussurri” nel corso degli anni, ma che alcune idee non sono così allettanti:

Non so, ho sentito che vogliono fare un film musical e ho pensato: “Oh, no”. Non possiamo farlo, non sarebbe la stessa cosa.

“Sì, sarebbe completamente diverso” ha concordato Seyfried. “Comunque, Tina [Fey] è impegnata, ma troverà una soluzione. E in ogni caso facciamo già parte dei nostri mondi reciproci che ci piaccia o no, è bello stare in contatto da adulte“.