The Linguini Incident è una misconosciuta commedia crime con protagonisti David Bowie e Rosanna Arquette, uscita nel 1991. Il film non ottenne un buon successo in sala ma è stato riscoperto in home video e recentemente è stata realizzata una director’s cut, a breve disponibile. In un’intervista con Variety, il regista Richard Shepard ha ricordato tutto quello che andò storto con la produzione della pellicola e il suo lavoro per la nuova versione.

Una produzione travagliata e un’uscita sfortunata

Ricorda il regista:

Uno dei produttori del film scomparve per lunghi periodi di tempo e i suoi assegni furono respinti. A peggiorare le cose, il film mi è stato tolto di mano in fase di montaggio. Ho fatto questo film a 25 anni, e a 25 anni non ero un genio. Ero probabilmente una persona orribile, oltre che arrogante e senza talento.

Ma i problemi non finirono qui: il film uscì nelle sale americane il 1° maggio 1992, nel weekend in cui scoppiò “La rivolta di Los Angeles” , che portò al coprifuoco in tutta la città. “Il film aprì e chiuse [nelle sale] nel giro di 30 secondi. Sono entrato in depressione e c’è voluto molto tempo prima che riuscissi a ritrovare la mia strada nel mondo del lavoro”, la confessione di Shepard, che successivamente ha diretto diversi episodi della serie Girls.

Lavorare con Bowie è stato però uno degli aspetti positivi della travagliata produzione. “Era una persona profondamente adorabile, pienamente impegnata nel mondo, e il fatto di aver potuto trascorrere questo periodo di tempo con lui è stato davvero straordinario”.

Il lavoro per la director’s cut

Prima di iniziare i lavori per la director’s cut, Shepard ha dovuto rintracciare chi fosse il detentore dei diritti dei film:

La documentazione cartacea è stata archiviata perché tutte le società che avevano investito nel film erano fallite. Alla fine abbiamo scoperto che la Screen Actors Guild aveva rivendicato i diritti d’autore del film perché non era stato pagato alcun residuale, una situazione molto rara.

La sua attenzione si è così spostata sui giornalieri completi, che non sono mai stati ritrovati. Dopo molte ricerche, il regista è riuscito però a scovare una versione più lunga che era stata proiettata in 35 mm in Austria e che si trovava ancora in un laboratorio. Con un nuovo transfer in 4K, è stato in grado di rielaborare le inquadrature, aggiungere zoom e “far sembrare una scena che poche inquadrature come se ne avesse due o tre inquadrature”.

“Sono riuscito a dare un ritmo diverso al film e a dargli un’energia che gli era sempre mancata“, aggiunge. Così da renderlo molto più vicino alla sua visione originale.

Cosa ne pensate? Conoscete The Linguini Incident e siete curioso di vedere la director’s cut? Lasciate un commento!

Siamo anche su TikTok!

FONTE: Variety

Classifiche consigliate