Proprio nel giorno di uscita dell’episodio conclusivo di, l’ Hollywood Reporter rivela che lo showrunner della serie Malcolm Spellman e lo sceneggiatore Dalan Musson stanno scrivendo. Musson ha scritto il quinto episodio della serie, ritenuto da molti critici il migliore.

Nessun regista è collegato al film, del quale non si sa nulla se non che verosimilmente Anthony Mackie sarà il protagonista. Inoltre, difficilmente arriverà prima di qualche anno, quindi è anche possibile che nel frattempo venga realizzata una seconda stagione di The Falcon and the Winter Soldier (che alla fine dell’episodio finale si è trasformato in “Captain America and the Winter Soldier“). La prima stagione, dopotutto, ha lasciato diverse storie aperte che non staremo a spoilerare qui, ma che è probabile che si riversino in altre serie Marvel o, appunto, in un film.

Quanto a Chris Evans, qualche mese fa era stato rivelato che la Marvel lo avrebbe ingaggiato per tornare a interpretare Cap, anche se non come protagonista di un film. Qualche giorno più tardi, Kevin Feige ha smentito la notizia, lasciando però non pochi dubbi.

Vi ricordiamo che il prossimo film dei Marvel Studios sarà Black Widow, prequel con protagonista Scarlett Johansson in uscita al cinema e su Disney+ il 9 luglio.