Nel primo episodio di, la serie dei Marvel Studios in cui ritroviamonei panni del Dio dell’Inganno arrivata Disney+, abbiamo fatto conoscenza della

Nel corso della puntata ci sono una serie di colpi di scena e scoperte da parte del protagonista. Il personaggio interpretato da Tom Hiddleston scopre, ad esempio, che i suoi poteri magici vengono completamente annullati in quella “dimensione”. Ma non è tutto: fuggendo dall’interrogatorio con Mobius M. Mobius (Owen Wilson) e andando alla ricerca del Tesseract, Loki si ritrova in un’altra sezione della TVA dove fa una scoperta sensazionale sulle Gemme dell’Infinito, gli oggetti attornoa cui hanno roteato le vite degli Avengers per dieci anni. In quel luogo, le Gemme non hanno alcun potere, tanto che c’è chi le usa come fermacarte. Sono dei sassolini colorati e nulla più.

Oggi abbiamo la reazione (più o meno) dei fratelli Russo, i registi dei due film di Avengers incentrati sul potere delle gemme, che su TikTok hanno preso la cosa con molta ironia, come potete vedere cliccando qui.

Cosa ne pensate? Credete che Kang (Colui che rimane) possa rivelarsi una presenza nell’Universo Cinematografico Marvel al pari di Thanos? Ditecelo qui di seguito nei commenti!