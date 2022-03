Sappiamo che, a breve stando a quanto rivelato da Owen Wilson dovrebbe tornare sul set della seconda stagione di, l’iconico personaggio che interpreta nelfin dall’uscita del primo Thor diretto da Keneth Branagh.

Eppure, stando a una recentissima indiscrezione, la star inglese potrebbe anche comparire in un nuovo progetto cinematografico dei Marvel Studios. La segnalazione arriva da Murphy’s Multiverse che ha riportato quanto diffuso su TikTok da Peter Lontzek, il doppiatore tedesco del Loki di Tom Hiddleston. Nel filmato pubblicato tramite la popolare piattaforma social Lontzek dice:

C’è un nuovo film della Marvel su cui sono attualmente al lavoro e di cui non mi è permesso discutere.

Il doppiatore specifica, quindi, che si tratta di un lungometraggio. Ma di quale si tratta? Nei prossimi mesi arriveranno nelle sale sia Doctor Strange 2 che Thor: Love and Thunder per cui sono questi i principali indiziati. Va detto che, data la trama della pellicola di Sam Raimi che, lo ricordiamo, è Doctor Strange nel multiverso della follia rende più facile ipotizzare l’apparizione del Loki di Tom Hiddleston e c’è anche da dire che il lungometraggio è sceneggiato da Michael Waldron, autore dello script e showrunner della serie TV in streaming su Disney Plus dedicata al Dio dell’Inganno. E bisogna anche ricordare che questa eventualità era stata già fatta, la scorsa estate, dall’Hollywood Reporter. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

Trovate tutto quello che c'è da sapere sul Doctor Strange 2 nella nostra scheda del film.

Cosa ne dite? Secondo voi Tom Hiddleston potrebbe apparire effettivamente in una di queste due produzioni col suo Loki?

