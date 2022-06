Lou Ferrigno, interprete di Hulk nella serie degli anni ’70, è tornato a criticare i Marvel Studios per la resa del personaggio. Come dichiarato in un’intervista con il Washington Times, mostrare Hulk in digitale è un passo falso:

Sebbene apprezzi lo splendido lavoro visivo prodotto da questi artisti, a mancare sono le qualità umane più pure a cui solo un attore in carne e ossa può dare vita. Specialmente quando si tratta di Hulk.

Qualche anno fa, ricordiamo, Ferrigno aveva criticato il personaggio per come è stato reso in Avengers: Endgame:

Nei primi due film di Hulk la CGI stava migliorando, ma con l’ultimo, Endgame, sono rimasto deluso. Hulk deve essere brutto, deve essere una creatura. In Endgame non mi piace come è stato reso l’Hulk di Mark Ruffalo, credo che molto abbia a che fare con lui e la Disney. Gli hanno portato via quella bellezza, quella qualità tutta sua. È il motivo per cui molte persone apprezzavano la serie.

Rivedremo Mark Ruffalo nei panni del golia verde nella serie di She-Hulk ad agosto.