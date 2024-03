Luca Guadagnino continua a essere uno dei registi più impegnati in circolazione: tra poche settimane uscirà Challengers (pronto da mesi, doveva inizialmente aprire il Festival di Venezia), mentre è già in post-produzione Queer con Daniel Craig, che tendenzialmente sarà presentato al prossimo Festival di Venezia.

Sul suo prossimo futuro si affacciano due nuovi, interessanti progetti: il primo è l’adattamento di Camere separate, romanzo di Pier Vittorio Tondelli che segue le vicende di uno scrittore italiano di nome Leo che piange la perdita del suo fidanzato. È notizia di qualche giorno fa che Josh O’Connor (tra i protagonisti di Challengers) è in trattative finali per interpretare Leo, protagonista del film. L’attore starebbe studiando italiano da mesi, nonostante il contratto non sia stato ancora finalizzato. Qualche giorno fa Guadagnino ha rivelato a La Repubblica che Camere separate sarà il suo prossimo lavoro, e che le riprese inizieranno a breve; Francesca Manieri (We Are Who We Are) si è occupata della sceneggiatura. Alla produzione ci sarà Fremantle di Lorenzo Mieli, già produttore di Bones and All e di Queer.

L’altro progetto appena annunciato è After the Hunt, un thriller prodotto da Imagine Entertainment per Amazon MGM che vedrà Julia Roberts come protagonista. Il film segue una professoressa del college che si ritrova davanti a un bivio professionale e personale quando uno degli allievi muove delle accuse nei confronti di uno dei suoi colleghi. Scoprirà che un segreto oscuro del suo passato minaccia di venire alla luce.

Alla sceneggiatura ci sarà Nora Garrett.

