Luca Guadagnino elogia Steven Spielberg e racconta come ha influenzato il suo cinema

Ieri Steven Spielberg è stato insignito dell’Orso d’Oro alla carriera, e per celebrarlo Screen Daily ha raccolto le dichiarazioni di alcuni dei più grandi registi indipendenti, tra cui Thomas Vinterberg, Jane Campion e l’italiano Luca Guadagnino.

Quest’ultimo ha parlato del modo in cui Spielberg ha influenzato il suo stile:

La sua influenza è relativa al fatto che non ho paura di compiere gesti cinematografici chiari. Se pensiamo all’inquadratura “alla Spielberg”, la sua firma, e cioè quella in cui si muove verso un personaggio il quale si avvicina a qualcosa di misterioso che accade fuori dall’inquadratura, con una luce che lo incorona da dietro e la musica che cresce, si tratta di un gesto chiarissimo e massimalista, e penso umilmente che questo mi abbia influenzato.

Guadagnino parla poi della sua scena preferita in un film del regista:

C’è un momento in Jurassic Park, quando i bambini vengono inseguiti dai velociraptor in cucina. È lì che possiamo trovare l’idea stessa di un cinema che racchiude in sé mistero, sogno, incubo e che arriva direttamente dall’espressionismo tedesco.