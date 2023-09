Tutti pronti al binario 9 e 3/4!

Anche a Lucca Comics & Games 2023 festeggeremo il XXV anno dalla pubblicazione del primo libro in Italia della saga di Harry Potter di J.K. Rowling. Ospiti attesissimi della della manifestazione saranno Miraphora Mina ed Eduardo Lima, i due graphic designer che con il loro Studio MinaLima e il lavoro sugli oggetti di scena dei film della Warner Bros. hanno dato vita alle parole della scrittrice. Lo Studio sarà protagonista di una suggestiva mostra nella Chiesa di San Cristoforo, nel cuore della città: MinaLima: Makers of Magic.

Più di un centinaio tra prop originali e bozzetti dei film fra cui la tanto agognata lettera di ammissione a Hogwarts, la Mappa del Malandrino, il libro di Pozioni Avanzate del Principe Mezzosangue, il biglietto dell’espresso per Hogwarts, la Gazzetta del Profeta, le Cioccorane e non solo per vivere al meglio l’atmosfera di Hogwarts.

All’interno della mostra potrete trovare i volumi di MinaLima dedicati a Harry Potter, tra cui il lancio del terzo libro della saga e le fiabe classiche, pubblicate in Italia da L’ippocampo edizioni.