Con un comunicato stampa, Lucky Red ha festeggiato un importante traguardo raggiunto in questi primi due mesi dell’anno: il primo posto tra i distributori nazionali nella classifica dei maggiori incassi, con una quota mercato del 17%.

A gennaio e febbraio 2024 Lucky Red è diventata quindi la prima società di distribuzione in Italia, con un totale di 15.9 milioni di euro incassati e 2.3 milioni di presenze (dati Cinetel): non era mai successo prima d’ora per una società indipendente.

Per molte settimane i titoli Lucky Red si sono piazzati al primo posto in classifica, a partire dagli ottimi risultati di Il ragazzo e l’airone (6.7 milioni di euro complessivi), che in Italia ha ottenuto il terzo migliore incasso internazionale dopo Francia e Giappone. Grande successo anche per Perfect Days (5.2 milioni di euro complessivi), che ha ottenuto il miglior risultato al mondo come numero di spettatori. Infine l’Italia è l’unico territorio al mondo dove Past Lives ha debuttato in testa alla classifica (2.3 milioni di euro finora). Tutti e tre questi film hanno candidature agli Oscar.

A gennaio e febbraio i cinema italiani hanno staccato 13.5 milioni di biglietti, con una crescita di quasi il 25% rispetto all’anno precedente (ma sempre in forte calo rispetto al triennio pre-pandemico).

Questo il commento di Andrea Occhipinti allo storico risultato di Lucky Red:

Abbiamo percepito una mutazione positiva nel pubblico che va al cinema un grande interesse per film speciali, fuori dall’ordinario, film che hanno un forte impatto emotivo e visivo, film con spessore, quei film che fanno i grandi autori. La nostra offerta di quest’anno è stata in perfetto stile Lucky Red, ovvero un mix di autori affermati come Loach, Kaurimaski, Allen e Miyazaki, scoperte meravigliose come Past Lives di Celine Son e La Sala Professori di İlker Çatak, bellissimi film documentari come Io, Noi e Gaber di Riccardo Milani, classici restaurati come Il Cacciatore di Michel Cimino. Il pubblico viene a vedere questi film speciali e sa di non restare deluso. Abbiamo cercato nuove modalità di comunicazione. Direi che l’obiettivo è stato raggiunto: spesso i nostri film hanno riempito le sale, anche di un pubblico nuovo, come ci hanno testimoniato numerosi esercenti, partner fondamentali in questa rinnovata relazione con il pubblico. Siamo naturalmente molto felici di questi primati, penso siano risultati molto incoraggianti per chi ama il cinema.

