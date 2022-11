Luis Guzmán, oltre a essere un dei più noti caratteristi del cinema americano attualmente in attività e a essere stato omaggiato con una statua che lo ritrae nella piazza del Greendale Community College nella popolare serie di Dan Harmon(per cui è stato pagato ogni singola volta che la statua veniva inquadrata anche parzialmente), è recentemente su Netflix nei panni di Gomez Addams in Mercoledì, la serie prodotta da Al Gough, Miles Millar e Tim Burton.

Durante un’intervista rilasciata al The Rich Eisen Show, Luis Guzmán ha raccontato che nonostante sia apparso in pellicole come Carlito’s Way di Brian de Palma o Boogie Nights di Paul Thomas Anderson, le persone lo ricordano e lo riconoscono per un film alla quale non ha mai preso parte. Parliamo di Ghost – Fantasma, l’indimenticabile pellicola romantica 1990 diretta da Jerry Zucker e interpretato da Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg.

L’attore racconta:

Ancora oggi, tu ed io potremmo passeggiare in un centro commerciale, in un aeroporto e qualcuno si avvicinerebbe a me dicendo “Aspetta, ma tu sei il tizio che ha ucciso Patrick Swayze! Com’è stato lavorare con Whoopi Goldberg?”. Se avessi ricevuto un nichelino per ogni volta che è accaduto qualcosa del genere sarei proprietario di questo studio, di un’isola e di un paio di jet privati. Ero a Detroit una volta, stavo cambiando aereo, e una signora di 90 anni si avvicina e mi dice “Oh santo cielo, to ho adorato in Ghost”. Mi sono sentito davvero giù e le ho detto “No, no, quello era qualcun altro”. Al che mi fa “Ah, allora dove potrei averti visto?”. Le dico “Hai mai visto Montecristo?” e lei “Oh sì, amo quel film, era davvero bello” e di nuovo io “Lì interpretavo Jacopo”. Ma lei di nuovo “No, non è vero, non eri lì”.

L’attore con cui viene scambiato Luis Guzmán è Rick Aviles, che ha interpretato il rapinatore Willie Lopez in Ghost. Trovate una sua foto qua sotto:

In calce anche la nostra intervista con Tim Burton realizzata a Lucca Comics & Games 2022 in cui abbiamo discusso proprio di Mercoledì.

Trovate tutte le informazioni sulla serie con enna Ortega nei panni di Mercoledì Addams, Catherine Zeta-Jones in quelli di Morticia, Luis Guzmán in quelli di Gomez nella nostra scheda!

FONTE: YouTube