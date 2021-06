Dopo il trailer è approdato online anche il primo poster di, il film d’azione con Jean-Claude Van Damme in uscita il 30 luglio sulla piattaforma streaming.

Il film, prodotto dalla francese Forecast Pictures e diretto da David Charhon, racconta le vicende di un misterioso agente segreto screditato dal proprio governo che deve tornare in Francia quando il figlio è incastrato da un’organizzazione terrorista internazionale.

Potete ammirare il poster qua sotto:

Richard Brumère, noto come “La Brume” (“Bruma”), è un ex agente speciale dei servizi segreti francesi diventato mercenario che torna in azione quando l’immunità a lui concessa venticinque anni prima per il figlio Archibald è revocata. Un’operazione criminale minaccia la vita di Archibald e per salvarlo Richard dovrà contattare vecchie conoscenze, unire le forze con un burocrate anticonformista e con un gruppo di giovani teste calde dei quartieri popolari, ma soprattutto trovare il coraggio per rivelare ad Archibald di essere suo padre.