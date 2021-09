La Sony Pictures ha diffuso in rete il nuovo poster italiano di, sequel di Man in the Dark, il thriller/horror di Fede Alvarez nel 2016, questa volta diretto da Rodo Sayagues.

Il film, ricordiamo, sarà disponibile nelle nostre sale dal 7 ottobre.

Potete ammirare il poster qua sotto:

La trama del sequel è ambientato qualche anno dopo la letale vicenda del primo film: Nordstrom vive in isolamento finché i suoi peccati del passato non tornano a tormentarlo. Nel primo film era lui a terrorizzare il prossimo (nel cast al suo fianco due giovani Jane Levy e Dylan Minnette), mentre qui dovrà essere lui a difendersi.

Alvarez, Sam Raimi e Rob Tapert si sono occupati di produrre il film attraverso Ghost House Pictures e Good Universe. Il lungometraggio sarà disponibile nelle nostre sale dal 7 ottobre.

Cosa ne pensate di questo nuovo poster di L’Uomo nel Buio: Man In The Dark? Quanto attendete il film? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Sony Pictures Italia