Visti i risultati ottenuti al box-office da M3GAN, il nuovo film horror firmato Blumhouse e Atomic Monster diretto da Gerard Johnstone, scritto da Akela Cooper basato su una storia di Cooper e di James Wan, è abbastanza scontato ipotizzare che verrà messo in cantiere un sequel.

E secondo le indiscrezioni pubblicate da Deadline in un approfondimento dedicato a come la pellicola è riuscita ad avere il successo che ha avuto, la Universal, la Blumhouse e la Atomic Monster avrebbero già cominciato a sviluppare il seguito.

Peraltro, durante un’intervista, James Wan aveva parlato del futuro del franchise spiegando già di avere delle idee sulle quali lavorare (ECCO TUTTI I DETTAGLI) anche se, chiaramente, si era espresso in maniera molto vaga e ipotetica.

La prospettiva di poter tornare in un sequel elettrizza anche la voce originale di M3GAN, Jenna davis, che ha dichiarato durante la promozione stampa della pellicola:

Sarebbe come un sogno che diventa realtà. Se farei sette film di M3GAN? Assolutamente sì. C’è molto da dire e da raccontare ancora quindi se vorranno farlo io ci sto.

Una speranza, quella di dare forma a un seguito, che viene condivisa anche dal regista Gerard Johnstone:

Come potrei non volerlo? Ora che il film è finito e le persone lo stanno apprezzando… Ci sono così tante sfaccettature della personalità di M3GAN che potremmo esplorare e penso che ci sia davvero molto da dire. E so che M3GAN ha avrebbe molto da dire. Amerei farne un altro, magari anche relativamente presto, mentre questo è ancora fresco nella mente delle persone.